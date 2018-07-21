Kılıçdaroğlu, Akaydın'a Geçmiş Olsun Ziyaretinde Bulundu

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi tokalaşma

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinden detaylar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ayrılması ANTALYA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'da CHP eski milletvekili Mustafa Akaydın'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğlu, Akaydın'dan tedavisi devam eden eşi Günseli Akaydın hakkında bilgi aldı.