Kılıçdaroğlu, Akaydın'a Geçmiş Olsun Ziyaretinde Bulundu
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi tokalaşma CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinden detaylar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ayrılması ANTALYA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'da CHP eski milletvekili Mustafa Akaydın'a geçmiş olsun...
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi tokalaşma
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinden detaylar
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ayrılması ANTALYA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'da CHP eski milletvekili Mustafa Akaydın'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğlu, Akaydın'dan tedavisi devam eden eşi Günseli Akaydın hakkında bilgi aldı.