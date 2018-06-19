Kılıçdaroğlu, AK Parti Mitingine Katılan Çiller'i Eleştirdi: Rızaya Dayalı Birliktelikler Değil

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TV 5 televizyonunun canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı. Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin Yenikapı Mitingi'ne katılan eski Başbakan Tansu Çiller'i eleştirdi. Kılıçdaroğlu, "Kesinlikle rızaya dayalı birliktelikler değil bunlar. Tansu Hanım gibi dünyalığını Türkiye'de değil de Amerika'da edinen birisinin herhalde kalkıp da böyle belli bir menfaati, belli bir çıkarı sağlamadan oraya gideceğini hiç düşünmüyorum." dedi

"KESİNLİKLE RIZAYA DAYALI BİRLİKTELİKLER DEĞİL BUNLAR"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, eski Başbakan Tansu Çiller'in AK Parti'nin İstanbul mitingine katılması ve yaptığı açıklamaların anımsatılması üzerine şunları kaydetti:

"Çiller'in eski partisi Adalet Partisi, Doğru Yol Partisi, Demokrat Parti, o gelenekten geliyor. Dolayısıyla o geleneğin son temsilcisi Sayın Süleyman Demirel, Allah rahmet eylesin vefat etti. Bir gün önce ölüm yıl dönümü vardı. Ben isterdim ki Tansu Çiller, ölüm yıl dönümü törenlerine katılsın ama o tam tersini yaptı. Neden destek veriyor onu bilemiyoruz ama önümüzdeki günlerde biraz daha net görürüz. Tansu Hanım'ın Amerika'da dünya kadar mal varlığı var. Onların hepsinin sorgulanması lazım. Nedir ne değildir, bu Amerika aşkı nereden geliyor? Bütün bunların sorgulanması lazım. Kesinlikle rızaya dayalı birliktelikler değildir bunlar. Tansu Hanım gibi dünyalığını Türkiye'de değil de Amerika'da edinen birisinin herhalde kalkıp da böyle belli bir menfaati, belli bir çıkarı sağlamadan oraya gideceğini hiç düşünmüyorum."

"SİYASETTE ORTAK PAYDAYI OLUŞTURMA KONUSUNDA BAŞARILI OLDUK"

Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın ilkelere dayalı olarak oluşturulduğunu belirterek,"Millet İttifakı'nın varlık nedeni tümüyle ilkelerden yola çıkarak kendisinin vücut bulmasıydı ama öbür tarafta böyle bir ilke yok. Özel olarak çalışılan, kamuoyuyla paylaşılan bir metin de yok. O açıdan siyasette ortak paydayı oluşturma çabasını gösterdik ve başarılı olduk." dedi.