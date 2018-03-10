Kılıçdaroğlu, Ahmet Şık ve Murat Sabuncu'yu Aradı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarının yargılandığı davada tahliyesine karar verilen gazeteciler Ahmet Şık ve Murat Sabuncu ile telefonda görüştü.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarının yargılandığı davada tahliyesine karar verilen gazeteciler Ahmet Şık ve Murat Sabuncu'yu telefonla aradı. Kılıçdaroğlu, Şık ve Sabuncu'ya verilen karardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - ANKARA