Kılıçdaroğlu, Ahi Evran Veli'nin türbesini ziyaret etti
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Kılıçdaroğlu, Ahi Evran Veli'nin türbesini ziyaret etti

21.01.2021 23:25 | Son Güncelleme: 21.01.2021 23:30

-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Ahi Evran Veli'nin türbesine gelmesi -Kılıçdaroğlu'nun dua okuması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kırşehir'deki programı kapsamında Ahi Evran Veli'nin türbesini ziyaret ederek dua okudu.

-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Ahi Evran Veli'nin türbesine gelmesi

-Kılıçdaroğlu'nun dua okuması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kırşehir'deki programı kapsamında Ahi Evran Veli'nin türbesini ziyaret ederek dua okudu.

Kılıçdaroğlu, Ahi Evran Veli'nin türbesini ziyaret etti
Kılıçdaroğlu, Ahi Evran Veli'nin türbesini ziyaret etti
Kılıçdaroğlu, Ahi Evran Veli'nin türbesini ziyaret etti
Kılıçdaroğlu, Ahi Evran Veli'nin türbesini ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı

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