Kılıçdaroğlu, Ahi Evran Veli'nin türbesini ziyaret etti
21.01.2021 23:25 | Son Güncelleme: 21.01.2021 23:30
-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Ahi Evran Veli'nin türbesine gelmesi -Kılıçdaroğlu'nun dua okuması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kırşehir'deki programı kapsamında Ahi Evran Veli'nin türbesini ziyaret ederek dua okudu.
-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Ahi Evran Veli'nin türbesine gelmesi
-Kılıçdaroğlu'nun dua okuması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kırşehir'deki programı kapsamında Ahi Evran Veli'nin türbesini ziyaret ederek dua okudu.
Kaynak: Anadolu Ajansı