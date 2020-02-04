Kılıçdaroğlu: "AFAD'a teşekkür etmek isterim. Her gittiğimiz yerde Kızılay'ın değil AFAD'ın...
CHP TBMM Grup Toplantısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması CHP TBMM Grup Toplantısı TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis Grup toplantısında konuştu.
04.02.2020 14:11 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:15
CHP TBMM Grup Toplantısı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması CHP TBMM Grup Toplantısı
TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis Grup toplantısında konuştu. (2)
Kaynak: AA