Kılıçdaroğlu: "AFAD'a teşekkür etmek isterim. Her gittiğimiz yerde Kızılay'ın değil AFAD'ın...
Haberler » Güncel » Kılıçdaroğlu: "AFAD'a teşekkür etmek isterim. Her gittiğimiz yerde Kızılay'ın değil AFAD'ın... - Haber

Kılıçdaroğlu: "AFAD'a teşekkür etmek isterim. Her gittiğimiz yerde Kızılay'ın değil AFAD'ın...

CHP TBMM Grup Toplantısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması CHP TBMM Grup Toplantısı TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis Grup toplantısında konuştu.

04.02.2020 14:11 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:15
Kılıçdaroğlu:

CHP TBMM Grup Toplantısı

CHP Genel Başkanı 'nun konuşması CHP TBMM Grup Toplantısı

TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis Grup toplantısında konuştu. (2)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kılıçdaroğlu: "AFAD'a teşekkür etmek isterim. Her gittiğimiz yerde Kızılay'ın değil AFAD'ın...
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler