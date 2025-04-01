CHP'nin 6 Nisan Pazar günü yapacağı olağanüstü kurultayda eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmayacağı merak konusuydu. Gündemdeki soruya yanıt veren Kılıçdaroğlu "Hiçbir zaman 'Ben adaylığa, genel başkanlığa talibim' diye hiçbir yerde ifadem olmadı. Kurultayda kimi seçerse, doğrusu o olur" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu aday olacak mı(CHP)?

KILIÇDAROĞLU ADAY OLACAK MI(CHP)?

6 Nisan Pazar günü olağanüstü kurultay düzenleyecek olan CHP'de eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmayacağı da merak edilen konular arasındaydı.

Art arda gelen iddialar sonrası Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk'ün "Kurultayda aday olacak mısınız?" sorusunu yönelttiği Kılıçdaroğlu dikkat çeken ifadeler kullandı.

"KURULTAYDA KİMİ SEÇERSE, DOĞRUSU O OLUR"

Kılıçdaroğlu "Ben ilk genel başkanlıktan beri hiçbir zaman çıkıp 'Genel başkan adayıyım' demedim. Yani, genel başkan adayı olacağım diye konuşmadım. Benim söyleyeceğim partinin demokratik bir kurultay yapması. İzin alınıp kurultay yapılması kararı alındığı için kutlama mesajı yayımlamıştım. Dolayısıyla o mesajımın arkasındayım. Alınan doğru bir karardı. Hiçbir zaman 'Ben adaylığa, genel başkanlığa talibim' diye hiçbir yerde ifadem olmadı. Kurultayda kimi seçerse, doğrusu o olur" diye konuştu.