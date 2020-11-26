Kılıçdaroğlu Adana'ya geliyor
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Kılıçdaroğlu Adana'ya geliyor

26.11.2020 12:15 | Son Güncelleme: 26.11.2020 12:20
Kılıçdaroğlu Adana'ya geliyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çukurova Belediyesi'nin toplu açılış ve temel atma törenine katılmak üzere 28 Kasım'da Adana'ya gelecek.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çukurova Belediyesi'nin toplu açılış ve temel atma törenine katılmak üzere 28 Kasım'da Adana'ya gelecek.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, yeni projeleri hayata geçirecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Kasım'da Adana'da olacak. Genel Başkanımızın katılımıyla toplu açılış ve temel atma töreni yapacağız. Törende; 530 kişilik Atatürk Öğrenci Evleri, Yüzüncüyıl Çok Amaçlı Kapalı Semt Pazarı, Huzurevleri Gülen Yüzler Semt Kreşi ve Kadın Kooperatifi ile 4 yeni parkımızın açılışını gerçekleştireceğiz. Ayrıca Adana Lezzetleri Çarşısı ve Müslüm Baba Parkı, Mola Evi, Mahfesığmaz Semt Kreşi, Adana Koop Kapalı Semt Pazarı ve Yüzüncüyıl Emekli Dinlenme Evi'nin temeli atılacak. Böylece semt kreşlerimizin sayısı 9'a, emekli dinlenme evleri de 14'e çıkacak. Pandemi kurallarına uygun olarak yapacağımız törene tüm hemşehrilerimi davet ediyorum" dedi.

6,5 yılda 6'ncı toplu açılış

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6,5 yıllık görev süresi içerisinde 5 toplu açılış yaptıklarını ve hayata geçirilen projelerin Türkiye'ye örnek olduğunu kaydeden Başkan Soner Çetin, "Aynı hızla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yapamayacağımız hiçbir şeyin sözünü vermedik. Söz verdiğimiz her vaadi de hayata geçirdik" şeklinde konuştu.

Başkan Soner Çetin, ekonomik sıkıntılara karşın tasarruf tedbirleriyle önemli işlere imza attıklarını belirterek, Çukurova halkının verdiği desteğin daha büyük işler yapmak için kendilerini teşvik ettiğini kaydetti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Kasım Cumartesi günü saat 13: 30'da toplu açılış ve temel atma törenine katıldıktan sonra Türkmen, Yörük ve Avşar dernekleri temsilcileriyle de bir toplantı yapacak. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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