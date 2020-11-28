Kılıçdaroğlu, Adana'da CHP'ye üye katılım programında konuştu Açıklaması
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Kılıçdaroğlu, Adana'da CHP'ye üye katılım programında konuştu Açıklaması

28.11.2020 18:49 | Son Güncelleme: 28.11.2020 18:53
Kılıçdaroğlu, Adana'da CHP'ye üye katılım programında konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Parti'li olmanın kendine göre özel bir ağırlığı ve sorumluluğu olduğunu belirterek, "Cumhuriyet Halk Parti'li olmanın bir maliyeti vardır.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Parti'li olmanın kendine göre özel bir ağırlığı ve sorumluluğu olduğunu belirterek, "Cumhuriyet Halk Parti'li olmanın bir maliyeti vardır. Cumhuriyet Halk Parti'li olan kişi en fazla fedakarlıkta bulunan kişidir." dedi.

Kılıçdaroğlu, CHP Adana İl Başkanlığının bir otelde düzenlediği üye katılım programında, partiye katılanlara teşekkür etti.

Türkiye'nin yeni bir siyaset anlayışına ihtiyacı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

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"Bu, Türkiye'de yönetimin sağlıklı olmamasından kaynaklanıyor. Fakirin, yoksulun, işsizin hakkını korumak zorundayız, haksızlığa uğrayanın hakkını teslim etmek zorundayız. Siyaset zenginleşme, köşeyi dönme aracı olmaktan çıkarılmalı. Yeni katıldınız, hepinize teşekkür ederim. Bizim siyaset anlayışımız, hiç kimsenin kimliğini siyaset konusu yapmayız. İkincisi hiç kimsenin inancını siyaset konusu yapmayız, herkesin inancına saygı gösteririz. Yaşam tarzı konusunda da biz siyaset yapmayız. Bizim siyaset anlayışımız, bir çocuk yatağa aç giriyorsa, biz o gece rahat uyumayız. O çocuğun karnını doyması lazım. Bir evde bir işsiz varsa o evde huzur olmaz."

Türkiye'nin zengin, imkanları çok olan bir ülke olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Fakat nasıl oluyor da hala 21. yüzyılın Türkiye'sinde yüz binlerce kişi pazar artıklarından ya da çöp konteynerinden besleniyor? Bir eksiğimiz, yanlışımız var. Onun bize oy verip vermediğine bakmaksızın onun sorununu çözmek zorundayız. Yani daha geniş bir pencereden daha insani bir pencereden topluma bakmak zorundayız. Cumhuriyet Halk Parti'li olmanın kendine göre özel bir ağırlığı ve sorumluluğu vardır. Cumhuriyet Halk Partili olmanın bir maliyeti vardır. Cumhuriyet Halk Parti'li olan kişi en fazla fedakarlıkta bulunan kişidir." diye konuştu.

Yeni üyelerden partinin programını, düşüncelerini geniş kitlelere anlatmasını isteyen Kılıçdaroğlu, "Bizim ailemiz güzel bir aile. Eksiğimiz, yanlışımız var mı, var olabilir. Her insanın hatası, kusuru olabilir. Ama biz eksikliklerimiz hatırlatıldığı zaman onu düzeltmeye, hatamız olduğu zaman düzeltmeye çalışırız." dedi.

Konuşmasının ardından Kılıçdaroğlu, partiye katılanlara rozetlerini taktı.

CHP lideri, üye katılımı öncesi kentteki Türkmen dernekleri yöneticileriyle basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

Kılıçdaroğlu, daha sonra Sarıçam ve Yüreğir ilçesi mahalle muhtarlarıyla basına kapalı bir araya geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven

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