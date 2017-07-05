Kılıçdaroğlu: Adaleti Siyasetin Emrine Verirseniz Türkiye'nin Başı Beladan Kurtulmaz (7)

POLİS OĞUZKAN K.'YI BÖYLE YAKALADI



Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, Adalet Yürüyüşü'ne minibüs ile saldırı planladığı iddia edilen Oğuzhan K.'yı adım adım takip ettiği operasyonun görüntülerini paylaştı. Polis adım adım takip ettiği şüphelinin otomobilini, D-100 karayolu Köseköy mevkiinde oluşturduğu polis noktasında durdurdu. Özel Hareket polisleri ve Terörle Mücadele polisleri, hızla otomobile yönelirken, bu sırada beton bariyerlerin gerisinde önlem alan polisler de birden ortaya çıktı. Minibüsten indirilen şüpheli Oğuzhan K. yere yatırıldı, üzerinin aranmasının ardından kelepçelendi. Gözaltına alınan Oğuzhan K., Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.



