Kılıçdaroğlu: Adaleti Siyasetin Emrine Verirseniz Türkiye'nin Başı Beladan Kurtulmaz (9)
GÖZALTINA ALINAN KADIN, EŞİ ÇIKTIKayseri'de gözaltına alınanlar şüpheliler arasındaki kadının, 'Adalet Yürüyüşü'ne Kocaeli'nde minibüsle saldırı planladığı iddiasıyla yakalanan şüpheli Oğuzhan K.'nın eşi Ayla K. olduğu ortaya çıktı.
GÖZALTINA ALINAN KADIN, EŞİ ÇIKTI
Kayseri'de gözaltına alınanlar şüpheliler arasındaki kadının, 'Adalet Yürüyüşü'ne Kocaeli'nde minibüsle saldırı planladığı iddiasıyla yakalanan şüpheli Oğuzhan K.'nın eşi Ayla K. olduğu ortaya çıktı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürülen Ayla K. ile diğer şüphelilerin sorgusu sürüyor.