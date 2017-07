Kılıçdaroğlu: Adaleti siyasetin emrine verirseniz Türkiye'nin başı beladan kurtulmaz (EK)

TEZCAN: YÜRÜYÜŞE DÖNÜK SALDIRI PLANI DEĞİL

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan terör örgütü IŞİD'in saldıracağı yönünde bilgi gelip gelmediği yönündeki soruyu, "Bölgede bir IŞİD operasyonu olduğu bilgisini aldık emniyet güçlerinden de. Ancak bunun rutin bir çalışma sonucu olduğunu öğrendik. Bu yürüyüşe dönük özel bir saldırı ya da planlamaya dayalı bir operasyon değilmiş, emniyetin yaptığı açıklama. Emniyetin rutin bölgedeki terör örgütlerine yönelik çalışmasının bir parçası. Doğal olarak yürüyüş güzergahı buradan geçince emniyetin dikkati ve çabaları da belli noktalara daha fazla yoğunlaşıyor. Bu yararlı da bir şey. Bu çerçevede özel bir şey yürüyüşe dönük saldırı planı değil ama genel operasyonlar çerçevesinde yapılmış önlemler olduğu bilgisini aldık" dedi. Önlemlerin arttırılmasından rahatsız olmadıklarını ifade eden Tezcan, polis ve jandarmaya teşekkür ederek şöyle konuştu: "Önlemlerin arttırılmasından biz rahatsız değiliz. Bunlar bizim ayrıca talebimizdir. Bu provokasyon girişimlerine karşı güvenli bir şekilde yürüyüşü tamamlayıp mitingi gerçekleştirmek istiyoruz. Buradaki mesele şu; Her geçen gün sayımız artıyor. Her geçen gün kortej uzunluğu artıyor, ilgi artıyor. İstanbul'a yaklaşınca bu daha da büyüyecek. Bu çerçevede kortej düzeni içerisinde korteje aranarak kişilerin katılması önlemi bizce de önemlidir. Anons araçlarından da bu konuyu uyarıyoruz. Kortej içerisine araçların alınmaması özel araçların bizim makam araçlarımız dahil olmak üzere alınmaması doğru bir önlemdir. Bunların hepsi bizim mutabakatımızla alınmış önlemdir. Daha önce de yol güzergahını yürüyüşe kapatılmasını talep etmiştik. Araç girişlerini trafiğe kapatılması tek şerit halinde diğer yoldan gidiş geliş şeklinde verilmesini talep etmiştik. Bu çerçevedeki alınan önlemler son güne yaklaştıkça provokasyon söylemleri de arttıkça doğru ve alınması gereken önlemlerdir"

Tezcan devleti yönetenlerin yürüyüşle ilgili sözlerine dikkat etmesi gerektiğini belirterek, "Bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Devleti yönetenler hükümetin başındaki yetki sahipleri sözlerine dikkat etmek zorundalar. Başbakan, başbakan yardımcısı gibi o durumda o pozisyondaki kişilerin bu yürüyüşü terörle ilişkilendirmesi ve ilişkilendirmeye çalışmaları, bunu bir siyaset malzemesi olarak kullanmaya kalkmaları tamamen masum ve mazlum bir eylem biçimi özü hedefleri ve niteliği ve provokasyon yapmak isteyenleri tahrik eden cesaretlendiren söylemdir. Onun için dün sayın Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin sözleri olmak üzere o yakışmayan sözleri kullanmamaları ve daha dikkatli konuşmalarını tavsiye etme ihtiyacı duyuyorum" diye konuştu.