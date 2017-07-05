Kılıçdaroğlu: Adaleti Siyasetin Emrine Verirseniz Türkiye'nin Başı Beladan Kurtulmaz (5)

KAYSERİ'DE SORUŞTURMA



Kocaeli'de, CHP'nin 'Adalet Yürüyüşü'ne katılanların arasına minibüsle dalarak saldırı hazırlığında olduğu iddiasıyla gözaltına alınan kişinin 'Ebu Hüseyin' kod adlı DEAŞ militanı Oğuzhan K. olduğu belirlendi.



Bu kişiyi Kayseri'den itibaren takibe alınan güvenlik güçleri, CHP konvoyuna 30 kilometre kala operasyon yaparak gözaltına aldı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nden operasyonla ilgili yapılan açıklama şöyle:



"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlatmış olduğu Adalet Yürüyüşünü provoke etmek amacıyla Kayseri'den kiralamış olduğu araçla Kocaeli'ne hareket eden ve burada araç ile yürüyüş yapan kortej üzerine sürme düşüncesiyle eylem yapma planı içerisinde olduğu tespit edilen O.K., Kocaeli Emniyeti ile kurulan koordine ile Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanması sağlanmıştır. O.K. ile Kayseri'de irtibat haline olan ve eylemi organize ettiği değerlendirilen 3 kişi Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor."



