CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Adaleti sağlamazsanız devleti yönetemezsiniz. Adaleti sağlamazsanız bir araya gelemezsiniz. Adaleti sağlamazsanız dostluk kuramazsınız, düşmanlık yaratırsınız. Devletin dili adaletse bunların yaptığı ne? Yargıda, ekonomide, istihdamda adalet yok. Her yerde adaletsizlik var" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, iktidarın çoklu organ yetmezliğiyle karşı karşıya olduğunu, devletin yönetilmediğini, bazı güçlerin siyasi otoriteye yön verdiğini savunarak, "Bu güçlerin bazıları Dolar, bazıları uyuşturucu baronları. Devleti ekonomik bağlamda sağlıklı yönetmek istiyorsanız ekonomide de adalet olması lazım. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi lazım. Adil yargılanma hakkı ile ilgili bir meselemiz var. Adalet sağlamazsanız devleti yönetemezsiniz. Adaleti sağlamazsanız bir araya gelemezsiniz. Adaleti sağlamazsanız dostluk kuramazsınız, düşmanlık yaratırsınız. Devletin dili adaletse bunların yaptığı ne? Yargıda, ekonomide, istihdamda adalet yok. Her yerde adaletsizlik var. Toplum bunun farkında" diye konuştu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, doğal gaz, elektrik ve akaryakıta gelen zamları hatırlatarak, "1 yılda akaryakıta tam 46 kez zam geldi. Dolar artar zam gelir, düşer yine zam gelir. Sormak lazım; dolar yükselince zam yapıyorsun düşünce niye zam yapıyorsun? Faiz artıyor dolar da yükseliyor. Vatandaş iki ayrı yerden negatif olarak etkileniyor ve fakirleşiyor. Tam bir çöküş yaşanıyor ekonomide. Baktılar dolar yukarı doğru gidiyor. İhracatçılara dediler ki 'İhracat bedelinin yüzde 25'ini Merkez Bankası'na getirip yatıracaksın'. Konut alana vatandaşlık veriliyordu, baktılar ki çok fazla tutmadı. 'Bankaya 500 bin dolar yatırırsan sana Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı vereceğim' diyor. 500 bin dolara vatandaşlığı satıyorsun. Hani siz milliyetçi ülkücüydünüz? Bunların tamamını düzelteceğim ve beylerin burnundan fitil fitil getireceğim" diye konuştu.