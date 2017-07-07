Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü 'Nün 23. Gününde Açıklama Yaptı

Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü 'Nün 23. Gününde Açıklama Yaptı

Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü 'Nün 23. Gününde Açıklama Yaptı