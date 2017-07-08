Kılıçdaroğlu, "Adalet Yürüyüşü"ne Pendik'te mola verdi



İSTANBUL - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sabah saatlerinde başladığı "Adalet Yürüyüşü"ne Pendik'te bir süre mola verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yoğun güvenlik önlemleri altında sabah saat 09.00 sıralarında "Adalet Yürüyüşü"nün 24'üncü gününe Tuzla'dan start verdi. Yürüyüş, bir süre D-100 Karayolu üzerinde devam ettikten sonra sahil yoluna yönlendirildi. Kılıçdaroğlu, yaklaşık 1 buçuk saat daha yürüdü. Bu sırada çok sayıda vatandaş Kılıçdaroğlu'na eşlik etti.

Yürüyüşe, Pendik girişinde bulunan İstanbul Tersane Komutanlığı karşısındaki boş alanda bir süre mola verildi.