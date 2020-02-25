Kılıçdaroğlu: "Adalet toplumun kaynaşması demektir" - TBMM
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Kılıçdaroğlu: "Adalet toplumun kaynaşması demektir" - TBMM

Toplantının yapıldığı salon CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantının yapıldığı salona gelmesi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun'ın alkışlarla karşılanması Kılıçdaoğlu'nun partililerle selamlaşması Kılıçdaoğlu'nun toplantıya katılanları selamlaması Toplantıya katılan...

25.02.2020 14:07 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:10
Kılıçdaroğlu:

Toplantının yapıldığı salon

CHP Genel Başkanı 'nun toplantının yapıldığı salona gelmesi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun'ın alkışlarla karşılanması

Kılıçdaoğlu'nun partililerle selamlaşması

Kılıçdaoğlu'nun toplantıya katılanları selamlaması

Toplantıya katılan katılımcılar

Kılıçdaoğlu'nun kürsüye çıkması

Kılıçdaoğlu'nun konuşması

TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki Grup Toplantısında konuştu. (1)

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Kılıçdaroğlu: "Adalet toplumun kaynaşması demektir" - TBMM
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