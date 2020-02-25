Kılıçdaroğlu: "Adalet toplumun kaynaşması demektir" - TBMM
Toplantının yapıldığı salon CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantının yapıldığı salona gelmesi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun'ın alkışlarla karşılanması Kılıçdaoğlu'nun partililerle selamlaşması Kılıçdaoğlu'nun toplantıya katılanları selamlaması Toplantıya katılan...
Toplantının yapıldığı salon
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantının yapıldığı salona gelmesi
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun'ın alkışlarla karşılanması
Kılıçdaoğlu'nun partililerle selamlaşması
Kılıçdaoğlu'nun toplantıya katılanları selamlaması
Toplantıya katılan katılımcılar
Kılıçdaoğlu'nun kürsüye çıkması
Kılıçdaoğlu'nun konuşması
TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki Grup Toplantısında konuştu. (1)
Kaynak: AA