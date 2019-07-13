Kılıçdaroğlu: "Adalet talebimiz güçlenerek devam ediyor"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi tarafından düzenlenen Adalet Parkı'nın açılışına katıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi tarafından düzenlenen Adalet Parkı'nın açılışına katıldı. (1)
"Adalet talebimiz güçlenerek devam ediyor"
"Toplumun adalete susamışlığı var. Toplumun ayrışmaya değil, kavgaya değil, beraber yaşamaya ihtiyacı var"
Kaynak: AA
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