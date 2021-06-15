Kılıçdaroğlu: "Adalet istiyoruz"
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelmesi CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın konuşması Tanıtım görüntüsü izlenmesi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun duygulanması Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun...
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelmesi
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın konuşması
Tanıtım görüntüsü izlenmesi
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun duygulanması
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkması
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı