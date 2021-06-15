Kılıçdaroğlu: "Adalet istiyoruz"
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Kılıçdaroğlu: "Adalet istiyoruz"

Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı - Haberler | Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelmesi CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın konuşması Tanıtım görüntüsü izlenmesi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun duygulanması Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun...

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelmesi

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın konuşması

Tanıtım görüntüsü izlenmesi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun duygulanması

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkması

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (1)

Kılıçdaroğlu: 'Adalet istiyoruz'
Kılıçdaroğlu: 'Adalet istiyoruz'
Kılıçdaroğlu: 'Adalet istiyoruz'
Kılıçdaroğlu: 'Adalet istiyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı

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Kılıçdaroğlu: "Adalet istiyoruz" - Haberler
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