Kılıçdaroğlu: "Adalet istiyorsanız yetkilendireceksiniz, adaleti sağlayacağım"
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Kılıçdaroğlu: "Adalet istiyorsanız yetkilendireceksiniz, adaleti sağlayacağım"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kapadokya Kültür Merkezi Salonu'nda muhtarlar, STK temsilcileri ve kanaat önderleri ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kapadokya Kültür Merkezi Salonu'nda muhtarlar, STK temsilcileri ve kanaat önderleri ile bir araya geldi. (2)

"Hakim, karar verirken kanuna göre karar vermez. Anayasa'da da öyle yazmaz zaten"

"Hakim, hukukun üstünlüğüne ve vicdani kanaatine göre karar verir. Anayasa'da öyle diyor"

"Bilim insanları derler ki, vicdan Allah'ın kalbimizdeki sesidir, derler."

"Adalet istiyorsanız yetkilendireceksiniz. Adaleti sağlayacağım. Rüşvet alanın burnundan getirmezsem siyaseti bırakacağım"

Kılıçdaroğlu: 'Adalet istiyorsanız yetkilendireceksiniz, adaleti sağlayacağım'
Kılıçdaroğlu: 'Adalet istiyorsanız yetkilendireceksiniz, adaleti sağlayacağım'
Kılıçdaroğlu: 'Adalet istiyorsanız yetkilendireceksiniz, adaleti sağlayacağım'
Kılıçdaroğlu: 'Adalet istiyorsanız yetkilendireceksiniz, adaleti sağlayacağım'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Kılıçdaroğlu: "Adalet istiyorsanız yetkilendireceksiniz, adaleti sağlayacağım" - Haberler
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