Kılıçdaroğlu: "Adalet, dünyanın ortak paydası olmak zorundadır"
Vekillerin adalet yazılı maske takması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adalet yazılı maskesiyle görüntüsü Parti üyelerini sloganı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun duygulanması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun...
16.06.2020 14:58 | Son Güncelleme: 16.06.2020 15:37
Vekillerin adalet yazılı maske takması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adalet yazılı maskesiyle görüntüsü
Parti üyelerini sloganı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun duygulanması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. (1)
Kaynak: AA