Kılıçdaroğlu açıklama yapıyor
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, resmi olmayan sonuçlara göre Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin açıklama yapıyor.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, resmi olmayan sonuçlara göre Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin açıklama yapıyor...
Kaynak: Dunya.com
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