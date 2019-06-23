Kılıçdaroğlu açıklama yapıyor

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, resmi olmayan sonuçlara göre Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin açıklama yapıyor.

Kılıçdaroğlu açıklama yapıyor

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, resmi olmayan sonuçlara göre Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin açıklama yapıyor...

Kaynak: Dunya.com

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