Kılıçdaroğlu, ablası vefat eden Bakan Karaismailoğlu'na başsağlığı diledi
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Kılıçdaroğlu, ablası vefat eden Bakan Karaismailoğlu'na başsağlığı diledi

Kılıçdaroğlu, ablası vefat eden Bakan Karaismailoğlu'na başsağlığı diledi
Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ablası vefat eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu telefonla arayarak başsağlığı diledi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ablası vefat eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu telefonla arayarak başsağlığı diledi.

CHP'den yapılan açıklamada Kılıçdaroğlu'nun, Karaismailoğlu'nu telefonla arayarak ablası Nermin Öztürk'e Allah'tan rahmet, Karaismailoğlu ve ailesine de başsağlığı dileklerini ilettiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş

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