Kılıçdaroğlu: ABD Temsilciler Meclisi kararını reddediyoruz

30.10.2019 16:42

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "ABD Temsilciler Meclisi üyelerinin Türkiye'deki yönetime duydukları öfkeyle aldıkları bu karar sadece Türkiye-ABD ilişkilerini değil, Türkiye-Ermenistan ilişkilerini de olumsuz etkileyecektir." dedi.