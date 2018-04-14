Kılıçdaroğlu: ABD'nin Attığı Füzeyi Ben Desteklemiyorum

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Suriye'deki saldırıyı desteklemediğini dile getirerek, "Ölen bir insansa ben destekleyemem. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı savaş meydanlarında geçti.

Kılıçdaroğlu: ABD'nin Attığı Füzeyi Ben Desteklemiyorum

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Suriye'deki saldırıyı desteklemediğini dile getirerek, "Ölen bir insansa ben destekleyemem. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı savaş meydanlarında geçti. O der ki, 'Savaş zorunlu olmadıkça bir cinayettir'. Savaşa karşıyız." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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