Kılıçdaroğlu: ABD'nin Attığı Füzeyi Ben Desteklemiyorum

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Suriye'deki saldırıyı desteklemediğini dile getirerek, "Ölen bir insansa ben destekleyemem. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı savaş meydanlarında geçti. O der ki, 'Savaş zorunlu olmadıkça bir cinayettir'. Savaşa karşıyız." dedi.