Kılıçdaroğlu: ABD'nin Attığı Füzeyi Ben Desteklemiyorum
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Suriye'deki saldırıyı desteklemediğini dile getirerek, "Ölen bir insansa ben destekleyemem. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı savaş meydanlarında geçti.
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Suriye'deki saldırıyı desteklemediğini dile getirerek, "Ölen bir insansa ben destekleyemem. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı savaş meydanlarında geçti. O der ki, 'Savaş zorunlu olmadıkça bir cinayettir'. Savaşa karşıyız." dedi.
Kaynak: Dunya.com