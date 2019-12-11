Kılıçdaroğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile görüştü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'i karşılaması Görüşmeden görüntüler ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile görüştü.
11.12.2019 15:57 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:58
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'i karşılaması
Görüşmeden görüntüler ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile görüştü.
Kaynak: AA