Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'ı kabul etti - Haberler
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Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'ı kabul etti

AA / Barış Gündoğan - Haberler | Politika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'ı kabul etti.

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'ı kabul etti.

CHP'den yapılan açıklamada Kılıçdaroğlu'nun, Büyükelçi Satterfield ve beraberindeki heyeti CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul ettiği belirtildi.

Görüşmede Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'ı kabul etti

Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'ı kabul etti

Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'ı kabul etti

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AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri

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