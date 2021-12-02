ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'ı kabul etti.

CHP'den yapılan açıklamada Kılıçdaroğlu'nun, Büyükelçi Satterfield ve beraberindeki heyeti CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul ettiği belirtildi.

Görüşmede Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti.