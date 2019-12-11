Kılıçdaroğlu ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield'i kabul etti

11.12.2019 15:24 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:24

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'i kabul etti.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield ile genel merkezdeki makamında bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, görüşmeye CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'ün de katıldığı bildirildi.

Kaynak: AA