Kılıçdaroğlu, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger'i kabul etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'i kabul etti.
26.08.2020 17:57 | Son Güncelleme: 26.08.2020 18:00
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'i kabul etti.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, görüşmede Kılıçdaroğlu'na, partisinin dış politikadan sorumlu Genel Başkan Baş Danışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti. Kılçdaroğlu ile Berger görüşmesi yaklaşık bir saat sürdü. Görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: DHA