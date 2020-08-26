Kılıçdaroğlu, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger'i kabul etti CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'i kabul etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'i kabul etti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, görüşmede Kılıçdaroğlu'na, partisinin dış politikadan sorumlu Genel Başkan Baş Danışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti. Kılçdaroğlu ile Berger görüşmesi yaklaşık bir saat sürdü. Görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: DHA