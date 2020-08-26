Kılıçdaroğlu, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger'i kabul etti
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Kılıçdaroğlu, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger'i kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'i kabul etti.

Kılıçdaroğlu, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger'i kabul etti
26.08.2020 17:21 | Son Güncelleme: 26.08.2020 17:56

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'i kabul etti.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Berger'i genel merkezdeki makamında kabul ederek bir süre görüştüğü belirtildi.

Görüşmede, Kılıçdaroğlu'na Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Baş Danışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti.

Kaynak: AA

Manşet

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