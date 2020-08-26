Kılıçdaroğlu, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger'i kabul etti CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ile bir araya geldi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'i kabul etti. Görüşmede CHP lideri Kılıçdaroğlu'na, Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti. - ANKARA Kaynak: İHA