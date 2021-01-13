Kılıçdaroğlu, AB Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut'u kabul etti
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Kılıçdaroğlu, AB Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut'u kabul etti

13.01.2021 14:25 | Son Güncelleme: 13.01.2021 14:29

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AB Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'u kabul etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AB Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'u kabul etti. Kılıçdaroğlu'nun Meyer-Landrut görüşmesine, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz de eşlik etti.

Kılıçdaroğlu, AB Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut'u kabul etti
Kılıçdaroğlu, AB Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut'u kabul etti
Kılıçdaroğlu, AB Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut'u kabul etti
Kılıçdaroğlu, AB Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut'u kabul etti

Kaynak: Anadolu Ajansı

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