Kılıçdaroğlu, AB Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut'u kabul etti
13.01.2021 14:25 | Son Güncelleme: 13.01.2021 14:29
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AB Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'u kabul etti.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AB Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'u kabul etti. Kılıçdaroğlu'nun Meyer-Landrut görüşmesine, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz de eşlik etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı