Kılıçdaroğlu, AB Delegasyonu Başkanı Berger ile görüştü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AB Delegasyonu Başkanı Christian Berger ve beraberindeki heyet ile parti genel merkezindeki makamında bir araya geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AB Delegasyonu Başkanı Christian Berger ve beraberindeki heyet ile parti genel merkezindeki makamında bir araya geldi.
Görüşmede Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz eşlik etti. - ANKARA
Kaynak: İHA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, pedofili ile suçlanan kitabın yazarı için harekete geçti
Zümrüt Apartmanı kitabı yayıncısı basın mensuplarına tepki gösterdi: Siz asıl tacizcilerin peşinden koşun