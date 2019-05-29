Kılıçdaroğlu, AB Delegasyonu Başkanı Berger ile görüştü

Kılıçdaroğlu, AB Delegasyonu Başkanı Berger ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AB Delegasyonu Başkanı Christian Berger ve beraberindeki heyet ile parti genel merkezindeki makamında bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, AB Delegasyonu Başkanı Berger ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AB Delegasyonu Başkanı Christian Berger ve beraberindeki heyet ile parti genel merkezindeki makamında bir araya geldi.

Görüşmede Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz eşlik etti. - ANKARA

Kaynak: İHA
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