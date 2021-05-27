Kılıçdaroğlu, 9. Cumhurbaşkanı Demirel'in anıt mezarına çiçek bırakıp dua etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Isparta'da 9. Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel'in anıt mezarını ziyaret ederek dua etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Isparta'da 9. Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel'in anıt mezarını ziyaret ederek dua etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, güne saat 05.45'te Isparta'nın Gönen ilçesinde gül işçileriyle birlikte gül çiçeği toplayarak başladı. Gönen Belediyesini de ziyaret eden Kılıçdaroğlu, daha sonra Burdur'a geçti. Kılıçdaroğlu, Burdur programı dönüşünde 9. Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel'in Atabey ilçesine bağlı İslamköy Çalça Tepe'de bulunan anıt mezarını ziyaret etti. Ziyareti sırasında anıt mezara çiçek bırakan Kılıçdaroğlu, dua etti. Daha sonra anı defterini imzalayan Kılıçdaroğlu, merhum Süleyman Demirel'in yeğeni Nihal Demirel Atasagun ile telefonda görüştü.

TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDU

Kılıçdaroğlu, anıt mezar ziyaretinin ardından korona virüs hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden İYİ Parti Isparta İl Başkanı Mustafa Şimşek'in ailesine taziye için Eğirdir'in Beydere köyüne geldi. Burada merhum Mustafa Şimşek'in eşi Meral Şimşek'i ziyaret eden Kılıçdaroğlu, taziyelerini iletti. Ziyaretin ardından Eğirdir Gölü kıyısında su seviyesinin çekilmesiyle ilgili de bilgi alan Kılıçdaroğlu, Ankara'ya doğru hareket etti.

(Ali Serkan Aygün/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı