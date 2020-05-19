Kılıçdaroğlu, 82 genç ile video konferans toplantısında bir araya geldi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda, 82 genç ile video konferans toplantısında bir araya geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda, 82 genç ile video konferans toplantısında bir araya geldi. Türkiye'nin 81 ili ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden toplantıya katılan gençlerin başarı hikayelerini dinleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, soruları da yanıtladı. Adana Yüreğir'de CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım'ın tutuklanmasını değerlendiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yargı bağımsızlığı yok, hukukun değil, siyasal iktidarın gereği yapılıyor" dedi. Kaynak: AA