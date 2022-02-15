Kılıçdaroğlu: 6 partinin genel başkanı önemli bir başarıya imza attı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "6 partinin genel başkanı, Türk siyaset tarihinde önemli bir başarıya imza attı ve bir araya geldi. 'Bu sorunları çözmemiz lazım' dediler. 6 partinin genel başkanı, bu tabloyu düzeltmeye kararlı" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Konuşması öncesi partiye katılanlara rozetlerini takan Kılıçdaroğlu, kararlı ve istikrarlı adımlarla, düzenli büyüyerek topluma umut olmaya devam ettiklerini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Türkiye bir dert küpüne dönmüş vaziyette, herkesin derdi var beşli çete hariç. Onların derdi de CHP iktidar olursa başımıza ne gelir? Herkes çıkış aramaya çalışıyor, Türkiye'nin dertlerini konuşuyor. Bütün vatandaşlarıma açıkça ifade etmek isterim. Sakın unutmayın; Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Bu sorunun çözümünde marka olan parti CHP'dir" dedi.

Kılıçdaroğlu ayrıca, 28 Şubat'ta yeniden bir araya geleceklerini hatırlatarak, "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ile yeniden demokrasiyi inşa edeceğiz. Sonra devletin bozulan çarklarını düzelteceğiz. Adaleti, liyakati getireceğiz. İşi ehline teslim edeceğiz. Bunun sözünü, vaadini verdik. Sonra ekonomiyi ayağa kaldıracağız. Sosyal politikalarımız güçlenecek. Hiç bir çocuğun yatağa aç girmediği, her evde huzurun ve mutluluğun olduğu bir Türkiye'yi getireceğiz. Yani adil bir düzeni getireceğiz. Adaleti sağlayacağız. 6 lider olarak altına imza attık. Türk siyaset tarihi içerisinde, dünya siyaset tarihi içerisinde 6 imzanın olduğu o belge önemli bir belgedir. O belgeyi edinin, arşivinize koyun. Yeri zamanı geldiğinde o arşivden çıkarın ve torunlarınıza gösterin" ifadelerini kullandı.

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Demirören Haber Ajansı - Güncel