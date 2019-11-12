Kılıçdaroğlu 50 bin lira manevi tazminata mahkum edildi

12.11.2019 13:30 | Son Güncelleme: 12.11.2019 13:35

Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle 50 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum etti.



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında partisinin 17 Temmuz 2018'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri ve Erdoğan'a hakaret içeren bir karikatürü sosyal medya hesabından paylaştığı için 100 bin TL'lik manevi tazminat davası açıldı. Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesince görülen davanın karar duruşmasına Erdoğan'ın avukatı Tuğba Sağlam Eker ve Kılıçdaroğlu'nun avukatı Nihal Cengiz katıldı. Avukat Eker, Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerinin ifade özgürlüğü kapsamında olmadığını, söz konusu sözlerin ve karikatür içeriğinin müvekkilinin onur ve saygınlığını zedelediğini ve dolayısıyla manevi tazminat gerektirdiğini belirterek davanın tümden kabulünü talep etti.



Kılıçdaroğlu'nun avukatı Cengiz ise daha önceki celselerde kurulan ara kararlardan dönülerek ileri sürdükleri delillerin toplanmasını talep etti. Mahkeme, Cengiz'in taleplerini kabul etmedi. Bunun üzerine Cengiz, "Bu aşamada mahkemenin tarafsızlığına olan inancımızı yitirdiğimiz için hakimin reddini talep ediyoruz. Ayrıca buna ilişkin tarafımıza süre verilmesini ya da ara karar kurularak mahkeme kanaatinin açıklanmasını talep ediyoruz" dedi.



Mahkeme, Cengiz'in talebini reddederken dava hakkındaki kararını açıkladı. Mahkeme, davanın kısmen kabulü ile Kılıçdaroğlu'nun 50 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti. - ANKARA

Kaynak: İHA