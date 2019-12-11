KILIÇDAROĞLU 4. VEFA ÖDÜLLERİ TÖRENİNE KATILDI

11.12.2019 23:28 | Son Güncelleme: 11.12.2019 23:28

CHP Beylikdüzü İlçe Örgütü tarafından 4. Vefa Ödül töreni düzenlendi. Törende konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , "Bu partiyi kuranlar sosyal demokrasiyi getirdiler ve şimdi bu partiyi kuranların çocuklarına bu görevi yürütenlere tarihin yüklediği bir görev var. O görev de onların kurduğu cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmak." dedi.

CHP Beylikdüzü İlçe Örgütü'nün düzenlediği 4. Vefa Ödül töreni Lütfi Kırdar Kongre ve Sanat merkezinde gerçekleştirildi. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl başkanı Canan Kaftancıoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

"FARKLI GÖRÜŞLERİ DİLE GETİRDİĞİMİZ ZAMAN TÜRKİYE DAHA DA ZENGİNLEŞECEKTİR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, törende yaptığı konuşmada, "Son seçimlerde bir mesafe aldık doğrudur. Yetiyor mu hayır. Daha büyük bir mücadeleyi sürdüreceğiz. Belki dün akşam siz evlerinizde uyurken ben sabah 02.00'de evimin kapısını açıyorum. İstanbul'da bize hayatında hiç oy vermemiş kesimlerle uzun bir sohbet yaptım. Neden bize oy vermiyorsunuz, hangi gerekçe ile oy vermiyorsunuz, adalet diyorsunuz adaleti savunuyoruz. Hak diyorsunuz hakkı savunuyoruz. Yolsuzluk diyorsunuz her türlü mücadeleyi veriyoruz. İnsan sevgisi diyorsunuz bizim yüreğimizin derinlerinde zaten insan sevgisi var. O zaman neden birlikte olmuyoruz. Neden birlikte mücadele etmiyoruz. Türkiye 'de demokrasi sadece bizim için geçerli bir kavram değil. Bizim gibi düşünmeyenler içinde demokrasi dediğimiz o kavramın hayata geçmesi gerekiyor. Farklı düşünmemizin Türkiye'nin en büyük zenginliklerinden biri olduğunun onlara anlattım. Farklı düşündüğümüz zaman farklı görüşleri dile getirdiğimiz zaman Türkiye daha da zenginleşecektir. Bunu da onlara ifade ettim. Dünyanın en zengin kimliğini kendi topraklarında Anadolu'da yaşatan bir devlettir Türkiye Cumhuriyeti. En ufak endişeniz olmasın, yakın bir gelecekte göreceksiniz Mustafa Kemal'in Türkiye'sini demokrasi ile taçlandıracağız. Bu bizim görevimiz. Çünkü bu partiyi kuranlar Cumhuriyeti kurdular. Çok partiyi hayata getirdiler. Bu partiyi kuranlar sosyal demokrasiyi getirdiler. ve şimdi bu partiyi kuranların çocuklarına bu görevi yürütenlere tarihin yüklediği bir görev var. O görev de onların kurduğu Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmak. Oda bize nasip olacak inşallah" dedi.

VEFA ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDUTörende 4. Vefa Ödülleri sahiplerini buldu. Törende Merhum Orhan Birgit, merhum Ali Topuz, CHP eski Genel Başkanı Hikmet Çetin ve Fikret Ünlü'ye vefa plaketi verildi. Beylikdüzü İlçe bazında yaptığı katkılardan dolayı Şükran Bingöl'e ve İstanbul bazında CHP'ye katkılarından ötürü Cavit Savcı'ya da plaket verildi. Törende Altan Öymen'e de vefa plaketi verildi. Öymen plaketini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elinden aldı.

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Kaynak: DHA