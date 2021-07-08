Kılıçdaroğlu, 3'üncü doz koronavirüs aşısını yaptırdı
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Kılıçdaroğlu, 3'üncü doz koronavirüs aşısını yaptırdı

Kılıçdaroğlu, 3'üncü doz koronavirüs aşısını yaptırdı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3'üncü doz koronavirüs aşısını yaptırdı.

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3'üncü doz koronavirüs aşısını yaptırdı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bilim Kurulu'nun tavsiye kararı doğrultusunda, 3'üncü doz Covid- 19 aşısını yaptırdım. Tüm sağlık emekçilerimize, üstün çabaları için teşekkür ederim" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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