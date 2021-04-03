Kılıçdaroğlu: 3 Nisan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde ağır sanayinin başladığı tarihtir
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Kılıçdaroğlu: 3 Nisan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde ağır sanayinin başladığı tarihtir

Demirören Haber Ajansı / Yasin ALDEMİR - Haberler | Güncel
Kılıçdaroğlu: 3 Nisan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde ağır sanayinin başladığı tarihtir

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karabük Demir Çelik Fabrikaları'nın temelinin atılışının 84'üncü yıldönümü nedeniyle mesaj yayınlayarak, "3 Nisan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde ağır sanayinin başladığı tarihtir.

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CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karabük Demir Çelik Fabrikaları'nın temelinin atılışının 84'üncü yıldönümü nedeniyle mesaj yayınlayarak, "3 Nisan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde ağır sanayinin başladığı tarihtir. Bu tarihi hep birlikte kutlamak zorundayız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 Nisan 1937 tarihinde temeli atılan Karabük Demir Çelik Fabrikaları'nın temelinin atılışı nedeniyle kutlama mesajı yayınladı. Kılıçdaroğlu mesajında, "Bugün 3 Nisan. Bundan 84 yıl önce 3 Nisan 1937'de küçük bir köy olan Karabük'te önemli bir gelişme oldu. Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatı ile İsmet İnönü bizzat Karabük'e gelerek ağır sanayinin temelini attı. Karabüklüler diyorlar ki, '3 Nisan'ı Sanayi Günü ilan edelim' diye. Evet, yürekten katılıyorum. 3 Nisan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde ağır sanayinin başladığı tarihtir. Bu tarihi hep birlikte kutlamak zorundayız" dedi.Karabük Demir Çelik Fabrikaları'nın (Kardemir) temelinin atılışı ve Karabük'ün kuruluşunun 84'üncü yıl dönümü ise havai fişekler ile kutlandı.


Kılıçdaroğlu: 3 Nisan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde ağır sanayinin başladığı tarihtir
Kılıçdaroğlu: 3 Nisan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde ağır sanayinin başladığı tarihtir
Kılıçdaroğlu: 3 Nisan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde ağır sanayinin başladığı tarihtir
Kılıçdaroğlu: 3 Nisan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde ağır sanayinin başladığı tarihtir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin ALDEMİR

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