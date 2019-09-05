Kılıçdaroğlu: 3, 5 milyon daha suriyeli gelecek (2)

05.09.2019 20:14

TÜRBEYİ ZİYARET ETTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Alpu ilçesindeki ziyaretinin ardından kent merkezine geçti. Beraberindeki bölge milletvekili ve belediye başkanlarıyla birlikte Kurtuluş Müzesi'ni gezen Kılıçdaroğlu, bir otelde öğlen yemeği yiyerek Seyitgazi İlçe Belediye Başkanı Uğur Tepe'yi makamında ziyaret etti. Ardından Seyit Battal Gazi Külliyesi'ne giden Kılıçdaroğlu, türbeyi ziyaret ederek dua etti.

'24 SAATTE DOLAR BULURUM'

Han ilçesine geçen Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı'yı ziyaret etti. Ziyaretin ardından belediye önünde toplanan kalabalığa seslenen Kılıçdaroğlu, Tank Palet Fabrikası'nın satılmasını eleştirerek, iktidarın bundan vazgeçmesi durumunda 24 saatte 50 milyon doları bulacağını belirterek, "Şimdi satıyorlar fabrikaları, tamam. Fabrikaları da sattılar. Onu hadi bir yere kadar anladık. Allah aşkına bu devletin, ordunun, silah fabrikası satılır mı? Silah fabrikası. Sakarya'daki Tank Palet Fabrikası. Satılıyorsun, niye satıyorsun? Kime satıyorsunuz? Katar ordusuna satıyorsunuz. Ben söyledim, defalarca söyledim. Dedim ki bana dünyada bir örnek ülke gösterin. İster Amerika, ister Kanada, ister Şili, ister Brezilya, ister Suudi Arabistan, ister Güney Kore, ister Endonezya, ister Japonya dünyanın herhangi bir ülkesinden bir yer gösterin kendi silah fabrikasını yabancı bir orduya peşkeş çekmiş. Hepiniz Türk bayrağı taşıyorsunuz. Bayrak bizim ortak değerimizdir. Vatanımız gibi ortak değerimizdir. Ordu da bizim ortak değerimizdir. Hepimizin çocukları orduya gider. Askerlik yaparlar orada. Şehit olurlar, anneleri gönderirken ellerine kına yakarlar. Davulla zurna ile göndeririz çocuklarımızı" dedi.

'SİYASETİ BIRAKIRIM'

Tank Palet Fabrikası konusundaki eleştirilerini sürdüren CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Tank Palet Fabrikası'nı niye götürüp başka bir orduya satıyorsun. '50 milyon dolar para bulamadık onun için' diyor. Söyledim miting meydanlarında, Tank Palet Fabrikası'nı Katar'a vermekten vazgeç, '1 ay içinde 50 milyon doları ben bulmazsam siyaseti bırakacağım' dedim. Aynı şeyi şimdi de söylüyorum ama süreyi kısaltıyorum. Çünkü geçen yurt dışında ciddi bir servet sahibi olan, orada iş dünyasının önemli insanların birisi olan, fabrikası, mağazaları olan birisi telefon etti. Dedi ki 'neden 1 ay diyorsun, 24 saat içinde o 50 milyon doları ben veririm' dedi. Ben ülkemi seviyorum, ben bu ülkede yetiştim, bu ülkenin topraklarında yetiştim. Bu ülkenin havasını teneffüs ettim, suyunu içtim. 50 milyon doları ben veriyorum. Katar'a o fabrikayı vermesinler' dedi. Şimdi söylüyoruz, vazgeçin diyoruz ama vazgeçmiyorlar. Neden vazgeçmiyorlar? Neden satıyorlar? Hangi gerekçe ile satıyorsun" diye konuştu.

'BU ANLAYIŞLA BÜYÜKŞEHİRLERİ KAZANDIK'

Türkiye'ye şeffaf bir yönetim getirmek istediklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, yeni siyasetin anlayışı olarak büyükşehir belediyeleri kazandıklarını söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belediyenin yaptığı her harcama sizin vergilerinizle yapıyoruz. Dolayısıyla belediye başkanları yaptığı harcamaların hesabını da verecekler. Yeni bir yönetim anlayışını Türkiye'ye getirmek istiyoruz. Şeffaf olacak, dürüst olacak. Türkiye'yi namuslu, dürüst insanların yönetmesi lazım, millete hesap veren insanların yönetmesi lazım. Biz bunları Türkiye'de başlattık, bu yeni siyasetin anlayışı olarak Mersin, Adana, Antalya, Ankara ve İstanbul'u aldık. İptal ettiler İstanbul'u. İstediler ki İstanbul'u aldık, onlar iptal ettiler CHP sokaklara çıkacak. Çıkmayacağız dedik, biz bu milletin vicdanına güveniyoruz dedik, bir daha seçime gittik. En büyük hakem halktır. Gittik ve 800 binin üzerinde fark ettik. Bu dehşet bir Osmanlı tokadıdır. Milletin attığı Osmanlı tokadıdır, neye? Haksızlığa, hukuksuzluğa ve adaletsizliğe attığı tokattır. Sen bu milletin oyuna güvenmiyorsun, YSK'daki 7 hakime güveniyorsun. Millet uyumadı hesabını verdi. Hep beraber yaşanacak bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz."

Eskişehir'de sabah saatlerinde başladığı ziyaretleri Mahmudiye ilçesinde tamamlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Belediye Başkanı İshak Gündoğan'ın makamında çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Belediye hizmet binasında halka seslenen Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından şehirden ayrıldı.

Kaynak: DHA