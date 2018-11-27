Kılıçdaroğlu, 28-30 Kasım Tarihlerinde Almanya ve Avusturya'da Olacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28-30 Kasım 2018 tarihlerinde Almanya ve Avusturya'ya bir ziyarette bulunacak.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 28-30 Kasım 2018 tarihlerinde Almanya ve Avusturya'ya ziyarette bulunacak. Berlin ve Viyana'da yapacağı temaslarda Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak ve Ünal Çeviköz eşlik edecek. 28-29 Kasım tarihlerinde Berlin'den başlayacak olan ziyarette Kılıçdaroğlu Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Genel Başkanı Andrea Nahles ile görüşecek. Görüşmede iki kardeş parti arasındaki ilişkiler ve bu ilişkilerin ileriye dönük olarak daha da geliştirilmesi üzerine görüş alışverişinde bulunulacak.

Ziyaretin önemli bir ayağını Kılıçdaroğlu'nun bir konuşma yapmak üzere katılacağı, Friedrich Ebert Vakfı tarafından düzenlenen konferans oluşturuyor. Bu konferansta Kılıçdaroğlu Türkiye'de son zamanlarda kaydedilen iç siyasi gelişmeler ve Türkiye'nin dış politikası ile ilgili değerlendirmeler yapacak.

Berlin'de ayrıca, CHP Berlin Birliği tarafından düzenlenen bir etkinlikte yurttaşlarla da buluşacak olan Kılıçdaroğlu 30 Kasım sabahı Berlin'den Viyana'ya geçecek.

Viyana'da günü birlik yapılacak olan temaslarda Kılıçdaroğlu, Avusturya Sosyal Demokrat Partisi (SPÖ) Genel Başkanı Pamela Rendi-Wagner ile buluşacak. Kılıçdaroğlu CHP Viyana Birliği tarafından düzenlenecek olan bir etkinlikte yurttaşlarla bir araya geldikten sonra Viyana ziyaretini de tamamlayarak Türkiye'ye dönecek.

Almanya ve Avusturya ziyaretleri Kılıçdaroğlu'nun bir süre önce Birleşik Krallık ile başlatmış olduğu yurt dışı ziyaretlerinin yeni bir ayağını oluşturuyor. - ANKARA