Kılıçdaroğlu: 251 şehidin kanının yerde kalmaması için FETÖ'nün siyasi ayağının aydınlatılması lazım

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "251 şehidin kanlarının yerde kalmaması için FETÖ'nün siyasi ayağı nerede bunu bilmeye ihtiyacımız var." diyerek darbe girişiminin siyasi ayağının aydınlatılmasını istedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 3 yıl geçmesine rağmen "FETÖ"nün siyasi ayağının araştırma önergesinin AK Parti'nin oyları ile reddedilmesine tepki gösterdi. Euronews.com'da Görüntüle