Kılıçdaroğlu, 2023 seçimlerinde ilk kez sandığa gidecek gençlere işaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2023'te 6 milyon 300 bin gencin ilk kez oy kullanacağını, bu gençlerin ülkeye gerçek demokrasiyi getireceğine inandığını belirtti.

Kılıçdaroğlu, Gemlik Belediyesince yaptırılan huzurevi, kreş gibi tesislerin toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada eserlerin ortaya çıkmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Gençlerin umut olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, gençlere istihdam alanı açmaya kararlı olduklarını vurguladı.

Gençlerin gerçek demokrasiyi getireceklerine inandığının altını çizen Kılıçdaroğlu, "Gençler sizleri çok seviyorum. 2023'te eğer sandık gelirse 6 milyon 300 bin genç ilk kez seçime gidecek ve ilk kez oy kullanacak. Türkiye'nin kaderini değiştirecek 6 milyon 300 bin genç bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getirecek, Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracak." diye konuştu.

Kavgadan uzak yeni bir siyaset anlayışını tesis etmeye çalıştıklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'de huzurun olması lazım. Kavgadan artık toplum bir şey beklemiyor, kavgadan artık arınması lazım bu toplumun, bunu yapmamız gerekiyor. Yeni siyaset anlayışımızın bir başka temel özelliği de şu; belediye başkan arkadaşlarımıza şunu söyledim 'yatırımlar yapıyorsunuz ama yaptığınız her yatırımın hesabını millete verin, harcadığınız her kuruşun hesabını millete verin.' Çünkü harcadığınız para sizin paranız değil, bu para milletin parası, o zaman millete hesap vermek gibi onurlu bir görevi her belediye başkanımız yerine getirsin."

Kılıçdaroğlu, partilerine gönül verenlerin, yeni siyaset anlayışını çevresindekilere anlatmalarını istediğini, gençlerden de oy istediğini söyledi.

Toplu açılış töreni öncesinde Gemlik'teki bazı köyleri gezen Kılıçdaroğlu, zeytin üreticileriyle görüştü ve sorunlarını dinledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir