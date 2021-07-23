Kılıçdaroğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek sporculara başarılar diledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek tüm sporculara başarılar diledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek tüm sporculara başarılar diledi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Yüreğimiz sizinle atıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun