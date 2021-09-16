'GÖÇLERİN ARKASINDA ACILAR, DRAMLAR VAR'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kırklareli'nin ardından geçtiği Lüleburgaz ilçesinde belediye tarafından yaptırılan Balkan Göç Anıtı'nın açılışını yaptı. Açılışta konuşan Kılıçdaroğlu, "Göçlerin arkasında büyük acılar, büyük dramlar ve gözyaşları var. Ama biz o gözyaşlarını, o dramları yeniden yaşamak istemeyiz. Ama onları bir intikam alalım duygusuyla da asla ve asla aklımıza getirmeyiz. Sadece tarihin bir topluma bir kesime yüklediği acıların unutulmaması gerekir" dedi. Mustafa Kemal Atatürk'ün savaştan sonra kurduğu 'Yurtta barış, dünyada barış' sözünü hatırlatan Kılıçdaroğlu, bütün politikalarını barışa endekslediklerini söyledi. Konuşmasının ardından bariyerlerin arkasında bulunan vatandaşların yanına giden Kılıçdaroğlu onlarla sohbet etti.