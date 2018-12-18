Kılıçdaroğlu: 2 Bin 200 TL'nin Altında Asgari Ücreti Kabul Etmiyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "CHP'li belediyelerde ve o belediyelere bağlı şirketlerin tamamında 1 Ocak 2019 itibaren asgari ücret net 2 bin 200 TL olacak. Mart seçimlerinden sonra yeni bir belediyeyi de kazanırsak Ocak ile Mart ayları arasındaki farkı da işçilere ödeyeceğiz. 2 bin 200 TL'nin altında bir asgari ücreti kabul etmiyoruz" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da bulunan Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) genel merkezine ziyarette bulundu. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'la görüşen Kılıçdaroğlu çıkışta açıklama yaptı. Kılıçdarolğu, en büyük arzularının Türkiye'deki bütün sofraların zengin olması olduğunu söyleyerek şöyle dedi:

"Çocukların okula aç gittiği bir ülkeyi hem duymak hem görmek hem de yaşamak istemiyoruz. Binlerce çocuğumuz maalesef kahvaltı bile yapamadan okula gidiyorlar. ve bu da Türkiye'nin maalesef başka bir gerçeği. Sofraları zengin kılan emektir, alın teridir, üretmedir. Dolayısıyla Türkiye'de işçiler çalıştığı, ürettiği ve alın teri döktüğü süre içerisinde bütün sofralar zengin olur. Bizim en büyük arzumuz işçi hangi sendikayı tercih ederse etsin işçilerin örgütlenmesini ve emeklerinin karşılığını almalarını isteriz. Bizim en büyük arzumuz budur."

'CHP BELEDİYELERİNDE ASGARİ ÜCRET 2 BİN 200 TL '

Asgari ücret konusunda komisyonun çalışma yaptığına işaret eden Kılıçdaroğlu, "CHP'li belediyelerde ve o belediyelere bağlı şirketlerin tamamında 1 Ocak 2019'dan itibaren asgari ücret net 2 bin 200 TL olacak. Mart seçimlerinden sonra yeni bir belediyeyi de kazanırsak Ocak ile Mart ayları arasındaki farkı da işçilere ödeyeceğiz. Yani 2 bin 200 TL'nin altında bir asgari ücreti kabul etmiyoruz" dedi.

'TÜRKİYE'DE BUNUN TAM TERSİ YAŞANIYOR'

Anayasa'da işçilerin sendika kurma ve sendikalara üye olma hakkı olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Ama Türkiye'de tam da bunun tersi yaşanıyor. Flormar İşçileri Kocaeli'de aylardır sendikalı oldukları için işlerine son verildi. Yani hak aradıkları için işlerine son veriliyor. Buradan Flormar'ın yöneticilerine sesleniyorum: Şirketin ana merkezinin bulunduğu ülkede bütün işçiler sendikalı, sanki Türkiye sömürge ülkesiymiş gibi burada işçiler sendikasız olacakmış. Neden sendikasız olsunlar? Bu insanların anayasal hakları var. Bu haklarının tanınması lazım. Sendikalaşmanın olduğu yerde kayıt dışı çalışma da olmaz" diye konuştu.

ARSLAN: ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU DAHA KATILIMCI OLMALI

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da "Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun daha katılımcı, daha çoğulcu toplumun özellikle çalışanların ve işçilerin bütün kesimlerle temsil edildiği demokratik ve işçilerin ağırlıklı olduğu bir komisyon haline dönüştürülmesini arzu ediyoruz. Bu sağlanmadan ne yazık ki arzu ettiğimiz asgari ücreti elde etme konusu ne yazık ki olmaz.

- Ankara

Kaynak: DHA