Kılıçdaroğlu: 16 milyon İstanbullu demokrasi destanı yazdı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde 16 milyon İstanbullunun demokrasi destanı yazdığını söyledi.

Kılıçdaroğlu: 16 milyon İstanbullu demokrasi destanı yazdı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde 16 milyon İstanbullunun demokrasi destanı yazdığını söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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