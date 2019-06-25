Kılıçdaroğlu: 16 milyon İstanbullu demokrasi destanı yazdı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde 16 milyon İstanbullunun demokrasi destanı yazdığını söyledi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde 16 milyon İstanbullunun demokrasi destanı yazdığını söyledi.
Kaynak: Dunya.com
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