Kılıçdaroğlu: "15 Temmuz gazilerini unutmadık"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gruptan ayrılması - Kılıçdaroğlu : -"15 Temmuz gazilerini unutmadık" - TBMM TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.
23.06.2020 16:01 | Son Güncelleme: 23.06.2020 16:07
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gruptan ayrılması
- Kılıçdaroğlu :
-"15 Temmuz gazilerini unutmadık" - TBMM
TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.
Kaynak: AA