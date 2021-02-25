CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Aksaray'da esnafı ziyaret etti Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankasının kasasındaki 128 milyar doların "yok olduğunu" savunarak "128 milyar dolarla ilgili açıklama doğru bir açıklama değil. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir açıklamadır.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankasının kasasındaki 128 milyar doların "yok olduğunu" savunarak "128 milyar dolarla ilgili açıklama doğru bir açıklama değil. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir açıklamadır. İnat etti, damadı getirdi, 128 milyar dolar toz oldu gitti. Madem ki dengelemek için kullanmış, esnafta yok, çiftçide yok, emeklide yok. Hiç kimsede yok, nerede bu para?" dedi.

Kılıçdaroğlu, Aksaray programları kapsamında kent merkezindeki esnafı ziyaret etti. Vatandaşla sohbet eden Kılıçdaroğlu, caddede kendisine "Kemal dede" diyen bir kız çocuğu ile fotoğraf çektirdi.

Kılıçdaroğlu, yaklaşık 10 gün önce vefat eden 1994-1999 yıllarında Aksaray Belediye Başkanlığı yapan Ahmet Er'in de ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Bir restoranda testi kebabı kıran Kılıçdaroğlu, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin "Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine yönelttiğiniz sorulara cevap verdi, özellikle Merkez Bankası'ndaki 128 milyar doların nereye gittiği konusunda 'piyasalardaki dalgalanmayı önlemek amacıyla' kullanıldığını söyledi. Siz bu yanıt karşısında ne söylemek istersiniz?" şeklindeki sorusuna şu yanıtı verdi:

"128 milyar dolarla ilgili açıklama doğru bir açıklama değil. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir açıklamadır. İnat etti, damadı getirdi, 128 milyar dolar toz oldu gitti. Madem ki dengelemek için kullanmış, esnafta yok, çiftçide yok, emeklide yok. Hiç kimsede yok, nerede bu para? Nereye gittiğini çıksınlar millete bir açıklasınlar. İnatla devlet yönetilmez. İnatla azim arasındaki fark akıldır. Devlet akılla yönetilir, devlet mantıkla yönetilir, devlet bilgiyle yönetilir, devlet birikimle yönetilir. İnatla 'Ben devleti böyle yöneteceğim.' Hangi inat Allah aşkına. Senin inadın dolayısıyla 128 milyar dolar yok oldu. Senin inadın dolayısıyla 10 milyondan fazla işsiz var bu ülkede. Senin inadın dolayısıyla esnaf bugün kan ağlıyor. Sen oturuyorsun, partinin kongrelerini yapıyorsun. Sosyal mesafe sıfır, lebaleb dolu. Esnafa gelince 'Aman ha Kovid gelir.' Kimin yüzünden? Bir inat yüzünden. Sen inat edip Kanal İstanbul'u yapacağına inat edip işsizlere, esnafa çare olsana."

Kılıçdaroğlu, devletin yönetilemediğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ben koltuğumu nasıl korurum?" arayışı içinde olduğunu savundu.

"Bir partinin genel başkanı mahkemeye hakim tayin edemez"

"33 fezlekenin TBMM'ye gelmesi konusunda ne söylemek istersiniz?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bir partinin genel başkanı mahkemeye hakim tayin edemez, ben dahil bütün siyasi partiler için söylüyorum. Siyasi partilerin genel başkanları, mahkemeye hakim tayin edemez. Mahkemeye hakim tayin ediyorsa orada o hakime güven olmaz. Bugüne bakın, günümüze bakın, yargı bağımsızlığı var mı? Yargı bağımsızlığı yok. Erdoğan'ın talimatını savcılar derhal yerine getiriyor mu? Derhal yerine getiriyor. İstediği adamı hapse attırıyor mu? İstediği adamı hapse attırıyor. Şu konuşma üslubuna bakın, 'Meclis'e gelecek eller kalkacak, inecek.' ya 'Eller kalkacak, inecek.' dediğin adamlar bu milletin seçtiği milletvekilleri. Bu milletvekillerinin bir iradesi yok mu? Bu milletvekilleri 'Ya şu dosyaya bir bakalım.' demeyecek mi? Erdoğan diyor ki 'Demeyeceksiniz. El kaldırıp, indireceksiniz.' Ne demek bu? 19 Mayıs hareketlerini yapacaksınız Meclis'te. Bu ülkeye yazıktır, bu millete yazıktır. Böyle bir yönetim tarzı olur mu? Bu yönetim tarzı akıldan uzak bir yönetim tarzıdır, inada dayanan, deve inadına dayanan bir yönetim tarzıdır. Tutturmuş bir inat gidiyor. Allah akıl, fikir versin. Başka bir şey demiyorum."

Kılıçdaroğlu daha sonra Aksaray Ticaret ve Sanayi Odasında, meslek odası başkanları, eski siyasiler, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve kanaat önderleriyle basına kapalı görüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Anıl Kuru