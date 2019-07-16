Kılıçdaroğlu: FETÖ'nün siyasi ayağı nerede? Onlar yargılanmadıkça, 251 şehidin kanı yer kalır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Kılıçdaroğlu "15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden hepimiz mağdur olduk. 251 şehidin kanlarının yerde kalmaması için bir büyük aydınlanmaya ihtiyacımız var. FETÖ'nün siyasi ayağı nerede bunun bilinmesine ihtiyacımız var. 251 şehidin kanı yerdedir" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

15 Temmuz darbe girişimi kimden gelirse gelsin her zaman her yerde her ortamda darbecilere ve darbe girişimlerine karşı çıkacağız. Bugüne kadar Türkiye'de eğer demokrasi toparlanamamışsa bunun nedeni darbelerdir. Türkiye'nin demokratik güçlü bir anayasaya ihtiyacı var. Her vatandaşın bu benim anayasamdır diyeceği bir anayasaya ihtiyacımız var. Darbe dönemlerinde yapılan anayasalar topluma büyük acılar çektirmiştir.

''251 ŞEHİDİN KANI YERDEDİR''

15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden hepimiz mağdur olduk. 251 şehidin kanlarının yerde kalmaması için bir büyük aydınlanmaya ihtiyacımız var. FETÖ'nün siyasi ayağı nerede bunun bilinmesine ihtiyacımız var. 251 şehidin kanı yerdedir. FETÖ'nün siyasi ayağının aydınlanması lazım.

İki önemli aktör Meclis Araştırma Komisyonu'na gelmemiştir. Birisi MİT Müsteşarı'dır diğeri dönemin Genelkurmay Başkanı'dır. Soru şu; Neden bu iki önemli aktör TBMM Araştırma Komisyonu'na gönderilmemiştir? Neden engel olunmuştur? Eğer darbe girişiminde bulunanlara hukukun önünde hesap sorulmadıkça 251 şehidimizin kanı yerde kalır. Aydınlanması lazım.

''20 TEMMUZ'DA SİVİL DARBE GİRİŞİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ''

20 Temmuz'da sivil darbe gerçekleştirildi OHAL ilan edildi. 'Biz KHK'larla devleti yöneteceğiz.' Onların ifadelerine göre at izi it izine karıştı. Binlerce masum insan hapishanelere tıkıldı.

Darbe girişimi oldu üzerinden bir süre geçti baktık ki iktidar kanadının bazı kesimleri kişileri bir FETÖ borsasından söz etmeye başladılar. Parası dayısı olan dışarıya çıkıyor gariban içeride kalıyor. Gariban içeride parası arkası olan dışarıda.

''FETTAH TAMİNCE'YE DOKUNAN BİLE YOK''

Bir kişinin FETÖ'den gözaltına alınması için emniyetin MİT'in veya MASAK'ın raporununu olması lazım. 3'ünün de raporu var. Fettah Tamince,devletin protokolünde. Neden bununla ilgili bir işlem yapılmıyor doğru dürüst? Niye Fettah Tamince'ye bir soru sorulmuyor. Bu beyefendiye dokunan bile yok. Neden? Onlarca ihbar var. Niye bir şey yapılmıyor?

17-25 Aralık'ı milat almışlardı. Tamince, 17-25 Aralık'tan sonra Pensilvanya'ya gidip Gülen ile görüşen kişidir. "Gittim." Kimlerle gittin? "Hatırlamıyorum." Ne konuştun? "Bilmiyorum." Tokalaşıyorlar gönderiyorlar. 17-25'ten sonra Zaman gazetesinin hisselerini aldı devletin protokolüne oturtuldu. Ne hakim ne savcı dosyanın kapağını açamıyor.

Kim FETÖ'cü? Bunlar değil mi? Aynı menzile yürüyorlar zaten. Cambazlardan birisi düştü diğeri ipin üstünde oynuyor. Herkes yargılanabilir hiç itirazım yok. Alıyorsunuz nerede olduğunu kimse bilmiyor ailesi de bilmiyor. Bu doğru bir şey değil. Faili meçhullerin ülkesi olmak istemiyor Türkiye.

''EREN ERDEM AYLARDIR HAPİSTE''

Eren Erdem aylardır hapiste. Osman Kavala Musa Kart hapiste. FETÖ yüzünden. Bunların bütün hayatları FETÖ ile mücadele ile geçmiş. Bunların hapishanelerde ne işi var?

251 şehidimiz oldu. Sivilimiz askerimiz polisimiz var. 251 şehit bu ülkede demokrasi güçlensin diye verilmiş bir bedeldir. Dediler ki şehit yakınları için yardım kampanyası açacağız. 25 Temmuz 2016'da adı dayanışma kampanyası. Paralar şehit ailelerine gazilere verilecek. 27 Ocak 2017'de bakan kaç lira para toplandı sorusuna '20 Ocak 2016 itibariyle 309 milyon lira para toplandı' cevabını verdi. 2017-18-19 vakıf kuracaklardır. Geçen hafta Vakıflar Genel Müdürlüğü kurdu. 309 milyon lira nerede hangi bankada? Niçin vermiyorsunuz bunu? Şehitler arasında ayrım olmaz. Şehit şehittir.

AB'NİN YAPTIRIM KARARINA TEPKİ

Doğu Akdeniz'de yalnız kaldık. Doğalgaz petrol var. Mısır İsrail Lübnan Yunanistan orada. Türkiye yok, yalnız... Niçin? AB bize yaptırım uygulama kararı almış. Doğu Akdeniz'de bizim haklarımız var, o hakları sonuna kadar savunacağız, kimsenin bundan endişesi olmasın.

AB Türkiye'ye karşı hep çifte standart uygulamıştır, samimi olmamıştır. AB yaptırım uygulayacakmış, bunu kabul etmiyoruz şiddetle reddediyoruz. AB çifte standart uygulamaktan vazgeçmediği sürece, AB'nin bu topraklarda değeri yoktur. Sen önce verdiğin sözü tut. Kıbrıs Rum Kesimi'ni hangi gerekçe ile aldınız AB'ye? Niye aldınız?'